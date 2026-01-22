Aluimento de terras corta parcialmente Rua 11 de Março no Forte da Casa

Chuva dos últimos dias provocou um aluimento de terras na Rua 11 de Março, no Forte da Casa, levando ao corte parcial da via e gerando preocupação entre os moradores, embora a câmara municipal garanta que não há risco iminente.

Um aluimento de terras provocado pela chuva levou ao corte parcial da Rua 11 de Março, no Forte da Casa, causando apreensão entre os moradores da zona. A ocorrência registou-se no dia 6 de Janeiro, quando a encosta cedeu após um período de precipitação intensa. Apesar do incidente, o acesso às habitações está garantido e não existem constrangimentos para os residentes. Ainda assim, a circulação rodoviária encontra-se cortada em ambos os sentidos no troço afectado, assim como a circulação pedonal no passeio junto ao talude.

No próprio dia estiveram no local os bombeiros, a Protecção Civil Municipal e técnicos do Departamento de Obras da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. A zona foi sinalizada e vedada, tendo sido colocadas baias para impedir a passagem de viaturas e peões. Em comunicado, a autarquia diz que os serviços técnicos estão a avaliar, em articulação com empresas da especialidade, a melhor solução para a consolidação do talude, assegurando que a intervenção será realizada “com a maior celeridade possível”. A câmara garante que, de momento, não há indícios de risco iminente de nova derrocada, mas decidiu manter os cortes por precaução, até ao início dos trabalhos de estabilização.