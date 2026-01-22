uma parceria com o Jornal Expresso

Dois feridos em acidente com autocarro e três ligeiros

Uma colisão envolvendo quatro veículos provocou dois feridos, na manhã de quinta-feira, 15 de Janeiro, na Estrada Nacional 3, no Alto do Vale, freguesia de Santarém. O acidente ocorreu cerca das 08h00 e envolveu três veículos ligeiros de passageiros e um veículo pesado de passageiros. As vítimas, condutores de dois dos veículos, foram assistidas no local e transportadas pelos bombeiros para o Hospital Distrital de Santarém, segundo confirmou ao O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

