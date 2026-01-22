GNR recupera duas éguas furtadas no concelho de Benavente

Uma denúncia do proprietário levou a uma rápida intervenção que permitiu localizar os animais, já fora do concelho de Benavente, e identificar os suspeitos do furto.

Dois homens e uma mulher, com idades entre os 22 e os 47 anos, foram constituídos arguidos pelo crime de furto de duas éguas, no concelho de Benavente. Na sequência de uma denúncia apresentada pelo proprietário dos animais, os militares da Guarda desenvolveram, no dia 14 de Janeiro, várias diligências com vista à identificação dos suspeitos. No decurso da operação, foi dada ordem de paragem a um veículo onde estes seguiam, quando circulava na Estrada Nacional 119, já no concelho de Coruche.

Durante a fiscalização ao veículo, os militares verificaram que no interior se encontravam dois equídeos com características coincidentes com as dos animais furtados, encontrando-se ambos em aparentes boas condições de saúde. As duas éguas foram de imediato restituídas ao legítimo proprietário, que formalizou queixa contra os suspeitos. Os três indivíduos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.