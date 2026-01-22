uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade Jovem de 18 anos detido por tráfico ...

Jovem de 18 anos detido por tráfico de droga em VFX

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A PSP de Vila Franca de Xira deteve, a 12 de Janeiro, um homem de 18 anos suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, durante o qual os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e que apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Perante a situação foi desencadeada uma acção preventiva e cautelar com o objectivo de confirmar a existência de actividade criminosa. Na sequência de uma revista sumária, a PSP encontrou na posse do suspeito 14 embalagens de haxixe, quantidade suficiente para cerca de 71 doses individuais. Após a detenção, o jovem foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...