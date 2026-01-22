Incêndio obrigou à evacuação total de um edifício de oito pisos - foto O MIRANTE

Manhã de pânico no Carregado: incêndio em prédio mata um homem e deixa vários desalojados

Um homem de 45 anos morreu e pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, a maioria por inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã de segunda-feira, 19 de Janeiro, num prédio de habitação na praceta João Rodrigues Cabrilho, no Carregado, concelho de Alenquer.