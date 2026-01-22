Manhã de pânico no Carregado: incêndio em prédio mata um homem e deixa vários desalojados
Um homem de 45 anos morreu e várias pessoas ficaram feridas, maioritariamente por inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã desta segunda-feira, 19 de Janeiro, num prédio habitacional no Carregado, concelho de Alenquer. O fogo começou num apartamento do segundo andar de um edifício de oito pisos, localizado na praceta João Rodrigues Cabrilho, tendo o alerta sido registado às 07h50 pelos moradores.
As autoridades foram rapidamente mobilizadas, com o incêndio a envolver 31 operacionais e 14 viaturas, incluindo os Bombeiros Voluntários de Alenquer e de Castanheira do Ribatejo, a GNR e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira. O edifício foi evacuado na totalidade e as equipas de emergência assistiram 14 pessoas no local. Quatro dos residentes, entre os quais se encontrava a mãe da vítima mortal, foram transportados para o Hospital de Vila Franca de Xira, sobretudo por sintomas de inalação de fumo. Além destes, seis pessoas avaliadas no local recusaram cuidados adicionais no hospital. Segundo os bombeiros, entre os 11 feridos ligeiros, seis eram crianças, também afectadas pelo fumo.
Moradores relataram que o fumo se propagou rapidamente pelos andares superiores, levando à rápida intervenção dos serviços de emergência. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa exacta do incêndio, que está a ser investigada pela Polícia Judiciária. No dia do incêndio, muitos moradores passaram a noite em casas de familiares, recusando realojamento por parte das autoridades devido à retaguarda familiar disponível. Técnicos municipais de Protecção Civil procederam à vistoria das infraestruturas de água, electricidade e gás, antes de permitir o regresso dos habitantes às suas habitações.