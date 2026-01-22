Nova unidade móvel para rastreios financiada pelo PRR na Lezíria

Unidade Local de Saúde da Lezíria passou a contar com uma nova Unidade Móvel para rastreios e acções de prevenção, num investimento de cerca de 79 mil euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) reforçou a sua capacidade de resposta na área da prevenção com a aquisição de uma nova Unidade Móvel destinada à realização de rastreios de saúde, exames e outras acções de promoção da saúde. O investimento ronda os 79 mil euros e foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A nova Unidade Móvel vai permitir levar cuidados de saúde directamente às populações, em especial às comunidades mais isoladas ou com maiores dificuldades de acesso às unidades de saúde, aproximando os serviços dos cidadãos e promovendo uma maior equidade no acesso aos cuidados.

Entre as valências previstas estão acções de rastreio, exames de rotina e outras iniciativas de prevenção, com o objectivo de facilitar a detecção precoce de doenças, considerada essencial para melhorar os resultados em saúde e reduzir o impacto da doença na população. Com este reforço, a ULS Lezíria dá mais um passo no sentido de uma prestação de cuidados mais próxima e acessível, respondendo às necessidades das comunidades.