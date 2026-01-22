uma parceria com o Jornal Expresso

2026-01-22
Ourém investe 3,2 milhões na requalificação da Rua São João de Eudes em Fátima

Intervenção numa das principais artérias da cidade prevê nova pavimentação, ciclovia, iluminação pública e uma rotunda, com início previsto para o Verão deste ano.

A Câmara Municipal de Ourém vai avançar com a requalificação urbana da Rua São João de Eudes, em Fátima, num investimento a rondar os 3,2 milhões de euros. A obra insere-se na estratégia municipal de reabilitação das principais vias rodoviárias em zonas urbanas e deverá arrancar entre Junho e Julho deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Luís Albuquerque, que sublinhou a importância da intervenção numa artéria com elevado tráfego diário, utilizada, entre outros, por uma das escolas de Fátima e que se encontra actualmente em mau estado de conservação. A empreitada tem um preço base de 3.237.233,75 euros e um prazo de execução de 16 meses, conforme consta do anúncio publicado em Diário da República.
A requalificação prevê a renovação integral do pavimento, a criação de uma ciclovia, a instalação de mobiliário urbano e de nova iluminação pública, bem como a construção de uma rotunda no acesso à estrada que liga ao Centro de Estudos de Fátima. Está ainda prevista a criação de uma nova ligação viária à Avenida Beato Nuno, com o objectivo de melhorar a fluidez do trânsito. A obra será desenvolvida em dois troços. O primeiro, entre os cruzamentos da estrada de Alvega e da localidade da Moita Redonda, é considerado um ponto crítico em termos de segurança rodoviária, estando prevista a instalação de um sistema semafórico. O segundo troço, entre o cruzamento da estrada de Alvega e a zona da Lomba d’Égua, será intervencionado numa fase posterior.
O investimento conta com financiamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Luís Albuquerque reconhece que a empreitada irá causar constrangimentos à circulação, apelando à compreensão da população. “Para haver melhorias é inevitável que existam transtornos, mas no futuro todos irão beneficiar destas obras”, afirmou, lembrando intervenções semelhantes em curso no concelho, como na Avenida Irmã Lúcia de Jesus e na Rua Dr. Júlio Constantino.

