Patos, pombos e pragas urbanas em Torres Novas

Aves estão a reproduzir-se e são já centenas as que ocupam os jardins da cidade, contribuindo para a sua degradação. Autarcas estão preocupados e querem estratégia para controlar esta e outras pragas.

O aumento da população de patos, mas também de pombos, ratos, baratas e animais errantes, está a preocupar vários eleitos do executivo da Câmara de Torres Novas que está já a trabalhar em estratégias para combater um problema com impacto negativo no espaço público. Na última reunião pública, o presidente do município, José Trincão Marques, disse já ter tido reuniões com os serviços veterinários, tendo em vista a resolução da proliferação de patos nos jardins da cidade de Torres Novas. “Os animais que se reproduzem em excesso estragam o espaço público, estragam a relva, os jardins, os bancos onde as pessoas se sentam, estragam os equipamentos públicos e passam a ser nocivos. Temos de controlar a reprodução desses animais”, afirmou referindo-se aos patos. Quanto aos pombos, admitiu que a solução possa configurar-se mais difícil.

O Jardim das Rosas ou o Almonda Parque são dois dos espaços públicos onde a presença de patos é cada vez mais acentuada, causando incómodo para cidadãos locais e visitantes da cidade, embora não seja raro encontrar pessoas a alimentá-los com pão. Os dejectos destas aves são visíveis em mobiliário público e nas áreas ajardinadas. Estima-se que a população de patos ultrapasse as duas centenas. O autarca respondia à vereadora do PSD, Maria Leão, que quis conhecer a visão do socialista relativamente ao aumento de animais errantes no concelho. A social-democrata não só levantou a questão do crescimento da população de gatos nas ruas que são alimentados pela população e que dão aso ao aparecimento de pragas de ratazanas e baratas, como dos patos nos jardins da cidade. Maria Leão quis vincar que “alimentar animais na rua não é sinónimo de bem-estar animal”, sendo uma “prática que infringe a lei e que agrava este problema (…) dos animais errantes que cada vez existem mais na cidade, junto às casas”. Relativamente às pragas urbanas de insectos e roedores, José Trincão Marques disse que é um problema que o preocupa e que “tem de se falar com uma empresa” especializada no controlo de pragas.