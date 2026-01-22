uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade Piscina encerrada em Alenquer para ...

Piscina encerrada em Alenquer para intervenção técnica

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A piscina de 25 metros do Complexo Municipal Victor Santos, em Alenquer, vai estar encerrada até ao final do mês de Janeiro. A piscina vai ser alvo de uma intervenção técnica destinada a reforçar a segurança e a qualidade da sua utilização. Durante este período, encontram-se temporariamente suspensas tanto as aulas de natação como a utilização livre do espaço. O município de Alenquer assegura que a intervenção será concluída com a maior brevidade possível, lamentando desde já os eventuais incómodos causados aos utilizadores.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...