Praticante de artes marciais agride polícia e é travado com bastão na Póvoa de Santa Iria

Detido estava numa zona da cidade já referenciada pelas autoridades como sendo de tráfico e consumo de droga e deu um golpe de artes marciais num polícia. Face à agressividade persistente e à tentativa de nova investida, foi necessário aos polícias recorrer ao uso do bastão policial para repelir a agressão.