Edição de 2026-01-22
ULS Lezíria aumentou actividade assistencial em 2025

A Unidade Local de Saúde da Lezíria registou em 2025 um aumento da actividade assistencial nos cuidados de saúde primários e hospitalares, superando várias metas definidas para o ano. A instituição, que integra o Hospital Distrital de Santarém e nove centros de saúde do distrito, destaca o reforço da resposta clínica e a redução da pressão sobre as urgências. Nos cuidados de saúde primários, as visitas médicas cresceram 9% e as de enfermagem 23%, enquanto as consultas realizadas por outros profissionais de saúde aumentaram 7%. No hospital, as consultas médicas subiram 4% e foram referenciadas mais 850 primeiras consultas de especialidade. O reforço dos cuidados primários contribuiu para uma diminuição de 10% nos episódios de urgência hospitalar, menos 11.544 atendimentos face a 2024.

