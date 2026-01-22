uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade ULS Médio Tejo regista estabilizaçã ...

ULS Médio Tejo regista estabilização das infecções respiratórias

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo registou sinais de estabilização da actividade gripal na segunda semana de Janeiro, com a procura por cuidados de saúde a manter-se elevada, mas sem agravamento face às semanas anteriores. A informação foi avançada pela ULS em comunicado. Entre 7 e 14 de Janeiro, as urgências hospitalares da ULS Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, registaram uma média diária de 430 atendimentos, um número considerado compatível com uma fase de estabilização da procura associada às infecções respiratórias.
Nos cuidados de saúde primários, a procura continua elevada, com uma média de 476 consultas diárias por doença aguda. Só no último domingo foram realizadas 130 consultas, o que, segundo a ULS, reflecte a adesão da população ao reforço do atendimento ao fim-de-semana e ao alargamento de horários em vários centros de saúde da região. Ao nível dos cuidados intensivos, encontram-se internados cinco doentes, quatro dos quais com patologia respiratória, todos com evolução clínica favorável, o que aponta para um menor impacto da gripe nos casos mais graves nesta fase.
A vigilância laboratorial indica uma circulação viral moderada. Entre 5 e 12 de Janeiro foram realizados 850 testes a 425 doentes suspeitos, com uma taxa de positividade a rondar os 10% para gripe A e B. Apesar do abrandamento registado, a ULS Médio Tejo mantém activo o nível 2 do Plano de Contingência Sazonal – Módulo Inverno, accionado a 7 de Janeiro, continuando a acompanhar a evolução da situação epidemiológica, sobretudo tendo em conta a previsão de descida das temperaturas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...