Edição de 2026-01-29
Ciclista morre em acidente em Samora Correia
Rafael Ferreira Rijo - foto DR

Ciclista morre em acidente em Samora Correia

Um homem de 33 anos morreu ao final da tarde de sábado, em Samora Correia, na sequência de uma colisão entre a bicicleta em que seguia e um automóvel ligeiro de mercadorias.

Rafael Alexandre Ferreira Rijo morreu, na tarde de sábado, 24 de Janeiro, na sequência de uma colisão entre a bicicleta em que seguia e um veículo ligeiro de mercadorias, ocorrida na Azinhaga das Vinhas, em Samora Correia, no concelho de Benavente. Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil indicou a O MIRANTE que o alerta para o acidente foi dado às 18h02, tendo sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Vila Franca de Xira, bem como efectivos da Guarda Nacional Republicana.
À chegada dos meios de socorro, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, não tendo sido possível reverter a situação, apesar das manobras de reanimação efectuadas no local, com o óbito a ser declarado pelo médico da VMER. O acidente ocorreu junto ao estaleiro municipal e ao reservatório de água, nas imediações do quartel dos bombeiros de Samora Correia.
No teatro de operações estiveram envolvidos 10 operacionais, apoiados por cinco veículos. Foi ainda mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM. A GNR, através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV), investiga as causas do acidente.

