“Apadrinha uma Oliveira” cresce em Abrantes e reforça combate ao abandono agrícola

O projecto “Apadrinha uma Oliveira”, sediado no concelho de Abrantes, continua a afirmar-se como uma resposta concreta ao abandono agrícola e à degradação do património olivícola na região do Médio Tejo. Em 2025, a iniciativa registou um novo crescimento, com o apadrinhamento de 75 oliveiras, reforçando uma tendência positiva que O MIRANTE tem vindo a acompanhar desde os primeiros passos do projecto.

Em pouco mais de dois anos, a organização contribuiu para a recuperação de quase cinco mil oliveiras em freguesias dos concelhos de Sardoal, Mouriscas, Alvega e São Facundo, envolvendo mais de 170 padrinhos. Só em 2025, foram contabilizados 71 novos apadrinhamentos, maioritariamente realizados por pessoas com idades entre os 35 e os 65 anos, oriundas sobretudo das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O projecto atrai sobretudo pessoas que procuram formas práticas de contribuir para a preservação da biodiversidade, a sustentabilidade ambiental e a defesa do mundo rural.

O envolvimento empresarial também tem vindo a crescer. Em 2025, sete novas empresas aderiram ao projecto, apadrinhando um total de 472 oliveiras, encarando a iniciativa como uma forma de exercer a sua responsabilidade social e ambiental, ao mesmo tempo que estabelecem uma ligação directa ao território e às comunidades locais.

Para a responsável de comunicação do projecto, Jéssica Oliveira, os resultados alcançados reflectem o impacto positivo da iniciativa na região. A responsável destaca não só a preservação do património natural, mas também a criação de emprego local, a fixação da população e o contributo para uma economia mais sustentável. Com expectativas elevadas para o próximo ano, a organização pretende dar continuidade ao crescimento registado.