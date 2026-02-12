Benavente junta-se à Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo

O executivo da Câmara Municipal de Benavente aprovou, por unanimidade, a integração do município na Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo (AMPC), com o objectivo de reforçar a identidade cultural, patrimonial e económica do território. Segundo foi referido, a realidade equestre do concelho de Benavente torna “vital” esta adesão, permitindo uma maior articulação com outros municípios que partilham uma forte ligação histórica, cultural e económica ao cavalo, bem como o acesso a redes de cooperação e promoção a nível nacional e internacional.

A presidente da câmara, Sónia Ferreira, sublinhou que as coudelarias existentes no concelho representam “um património vivo de inestimável valor histórico, cultural, económico e social”, defendendo que “é fundamental que o turismo e o desporto equestre sejam cada vez mais uma marca na promoção do nosso município”. De acordo com a autarca, a qualidade dos cavalos produzidos em Samora Correia, Santo Estêvão e Benavente tem vindo a atrair criadores “dos quatro cantos do mundo”, contribuindo para elevar o prestígio internacional do concelho e consolidar a sua reputação enquanto território de referência no sector equestre.

No caso de Samora Correia, foi ainda destacado o papel da Companhia das Lezírias, apontada como um pilar da identidade rural e equestre da região. A sua preservação e valorização são encaradas pelo município como um compromisso vital para a história local, “sempre de olhos postos no futuro”.