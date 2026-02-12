Carnaval de Samora Correia volta a sair à rua e espera milhares de visitantes

O Carnaval de Samora Correia está de regresso e promete, uma vez mais, encher as ruas da cidade de cor, música e animação, com milhares de pessoas esperadas para assistir ao tradicional corso carnavalesco, considerado o maior do Ribatejo. O ponto alto da festa acontece no domingo e na terça-feira de Carnaval, dias 15 e 17 de Fevereiro, com a saída à rua do corso carnavalesco, que reúne carros alegóricos, grupos organizados, foliões e convidados, num desfile marcado pela criatividade, pelo ritmo contagiante e pelo envolvimento popular.

Vivido de forma intensa há várias décadas, o Carnaval de Samora Correia ultrapassou há muito as fronteiras da cidade, atraindo visitantes de toda a região, que fazem questão de marcar presença no evento que combina tradição, sátira social e espírito comunitário.

Ao longo do percurso, misturam-se sons, cores e personagens improváveis. Crianças e adultos mascaram-se, dando largas à imaginação e à crítica bem-humorada sobre temas da actualidade. Os tradicionais mascarados trapalhões, herança das primeiras edições do Carnaval samorense, continuam a provocar o riso e o espanto, numa tradição que a organização faz questão de preservar.

A organização do Carnaval de Samora Correia pertence à Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora Correia (ARCAS), contando com o apoio da Câmara Municipal de Benavente.