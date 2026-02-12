uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-12
Edição de 2026.02.12

Cheias travam tradição secular: Abrantes cancela Feira de S. Matias

Estado submerso do espaço ribeirinho de Rossio ao Sul do Tejo levaram a Câmara de Abrantes a cancelar a edição de 2026 da Feira de S. Matias, uma das mais antigas tradições do concelho, prevista para decorrer entre 27 de Fevereiro e 15 de Março no Aquapolis Sul.

O município de Abrantes justifica a decisão de cancelar a Feira de São Matias com “o elevado grau de destruição do espaço público” provocado pelo mau tempo e pelas cheias, sublinhando que não estão reunidas “as condições de gestão e segurança” necessárias para a realização do certame. A zona ribeirinha ficou totalmente submersa nos últimos dias, impossibilitando a montagem de infraestruturas e a circulação em segurança.
“É tempo de união, de limpeza, de reparações e de fazer tudo para que se regresse à normalidade”, refere a autarquia, garantindo que a Feira de S. Matias regressará em 2027. A decisão, embora difícil, pretende salvaguardar pessoas e bens numa altura em que o concelho continua a contabilizar danos significativos no espaço público.
Com origens que remontam ao século XIII, a Feira de S. Matias é considerada um dos ex-líbris culturais de Abrantes, reunindo anualmente carrosséis, jogos e diversões, bancas de quinquilharia, exposição de viaturas e alfaias agrícolas, além de bares e roulotes de farturas, pipocas e algodão doce. O evento é também um importante motor de dinamização económica e social, normalmente acompanhado por um programa cultural e empresarial complementar.

