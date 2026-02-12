uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026-02-12
Concerto solidário em Torres Novas ...

Concerto solidário em Torres Novas apoia vítimas da tempestade Kristin

Um concerto solidário de apoio às vítimas da tempestade Kristin vai realizar-se no dia 13 de Fevereiro, às 21h00, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, numa iniciativa que pretende mobilizar a comunidade artística para ajudar quem foi afectado pelos estragos causados pelas recentes tempestades. A organização está a cargo da cantora lírica Carla Frias, que promove o espetáculo em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, reunindo a iniciativa músicos de vários pontos do país, num gesto colectivo de solidariedade. O alinhamento do concerto conta com a participação de Tiago Amado Gomes, Melany Miguel, Carla Frias, João Cardoso, Inês Alves, André Vieira, Los Romeros, José Francisco, Bárbara Bernardino, Diogo Santos, Rodrigo Jerónimo, Tiago Medeiros, Torres Farra, Carlota Pascoal e Mauro Silva, num espetáculo que promete diversidade musical e espírito de união em torno de uma causa comum.

