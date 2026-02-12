Jovens artistas exploram bioescultura na Quinta Municipal da Piedade

A Galeria Municipal Jovem instalada no Palácio da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, começa o ano de 2026 com a exposição colectiva de bioescultura denominada “Nature Doesn’t Draw Straight Lines” que está em exibição até 14 de Março. A mostra artística reúne obras dos jovens artistas emergentes Antonia Ablass, Joana Alarcão e Zixiang Zhang. Os trabalhos em exibição existem em negociação activa com os seres vivos, plantas, algas, micélio e os ambientes em que habitam. O dia da inauguração contou com um workshop de Bioescultura onde os inscritos vão ser convidados e desafiados, pelos formadores, os artistas Antonia Ablass e Joana Alarcão, a criar esculturas vivas à base de algas, plantas e sementes.