uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Cultura e Lazer Mão Morta levam “Viva la Muerte!” a ...

Mão Morta levam “Viva la Muerte!” ao Centro Cultural do Cartaxo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A banda de rock Mão Morta sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, para apresentar o concerto “Viva la Muerte!”, integrado na digressão elogiada pela crítica em 2025. O espectáculo é promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo e conta com o apoio das Cartaxo Sessions. Os bilhetes custam 20 euros e encontram-se à venda no Centro Cultural do Cartaxo e em ticketline.pt. Para a aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser feito contacto directo com a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...