Mão Morta levam “Viva la Muerte!” ao Centro Cultural do Cartaxo
A banda de rock Mão Morta sobe ao palco do Centro Cultural do Cartaxo no dia 13 de Fevereiro, às 22h00, para apresentar o concerto “Viva la Muerte!”, integrado na digressão elogiada pela crítica em 2025. O espectáculo é promovido pela Câmara Municipal do Cartaxo e conta com o apoio das Cartaxo Sessions. Os bilhetes custam 20 euros e encontram-se à venda no Centro Cultural do Cartaxo e em ticketline.pt. Para a aquisição de bilhetes destinados a pessoas com mobilidade condicionada, deverá ser feito contacto directo com a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo.
Mais Notícias
A carregar...