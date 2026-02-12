Vila Franca de Xira premiou montras mais bonitas do Natal

Na recente edição do concurso de montras de Natal promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira, participaram 102 estabelecimentos comerciais do concelho, mais seis do que no ano anterior, tendo os vencedores sido anunciados recentemente. Nesta sexta edição do prémio o município entregou 30 mil euros em prémios aos comerciantes. A cerimónia de entrega dos prémios aconteceu a 26 de Janeiro na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira.

Na edição deste ano concorreram 11 lojas da União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz; 27 da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; 13 da União das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; 20 da União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; 10 da freguesia de Vialonga e 21 da freguesia de Vila Franca de Xira.

O concurso das montras de Natal atribui prémios aos quatro primeiros classificados de cada freguesia, no valor de 2.000, 1.500, 1.000 e 500 euros, respectivamente, representando um investimento financeiro total de 30 mil euros por parte da câmara municipal. No total, foram distinguidos 24 estabelecimentos comerciais, reconhecendo a criatividade, originalidade e espírito natalício das montras apresentadas.

Durante a sessão, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, voltou a sublinhar a importância da colaboração para o sucesso da iniciativa. O autarca reafirmou o empenho do município na valorização do comércio local, destacando a criação de uma nova ferramenta de “mercado digital”, uma aplicação móvel à qual os comerciantes serão convidados a aderir em breve, num trabalho que está a ser desenvolvido em Vila Franca de Xira e que será posteriormente alargado a todo o concelho.