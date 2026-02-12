uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.12 1ª página Desporto Nuno Fradique conquista bronze no C ...
Nuno Fradique conquista bronze no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu
Nuno Fradique - FOTO – Facebook VCS

Nuno Fradique conquista bronze no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

O atleta do Vitória de Santarém Nuno Fradique conquistou o terceiro lugar e a medalha de bronze na categoria Leve Master, no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que decorreu no Multiusos de Odivelas organizada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. “Um indicador categórico da qualidade do trabalho que se desenrola semanalmente na sede social do clube, sob o comando do técnico João Carlos Martins”, publicou o clube nas suas redes sociais.

