Santarém Basket com todas as equipas da formação nas competições nacionais

As equipas femininas e masculinas do Santarém Basket dos escalões Sub 14, Sub 16 e Sub 18 conseguiram todas o apuramento para as competições nacionais de basquetebol de formação, seja campeonato ou taça nacional. No passado fim de semana, foi a vez da equipa Sub 14 feminina se ter sagrado vice-campeã distrital frente ao Rio Maior Basket, garantindo desde logo uma prova nacional e direito a disputar um lugar no campeonato nacional na fase de qualificação.

