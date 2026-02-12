Santarém Basket com todas as equipas da formação nas competições nacionais
As equipas femininas e masculinas do Santarém Basket dos escalões Sub 14, Sub 16 e Sub 18 conseguiram todas o apuramento para as competições nacionais de basquetebol de formação, seja campeonato ou taça nacional. No passado fim de semana, foi a vez da equipa Sub 14 feminina se ter sagrado vice-campeã distrital frente ao Rio Maior Basket, garantindo desde logo uma prova nacional e direito a disputar um lugar no campeonato nacional na fase de qualificação.
