Voleibol e futsal animam Encontros Desportivos Concelhios Xira 2026

O voleibol e o futsal vão estar em destaque no dia 14 de Fevereiro, no âmbito do Programa Encontros Desportivos Concelhios - Xira 2026, com a realização de dois momentos competitivos dedicados aos jovens atletas do concelho. A manhã arranca com o 3.º encontro de jogos de voleibol de pavilhão, no Pavilhão Municipal do Olival de Fora, em Vialonga. A iniciativa reunirá atletas de vários clubes e escolas, que entram em campo com o objectivo de disputar partidas competitivas, mas também de promover o convívio e o espírito desportivo.

Ainda durante a manhã, decorre a 8.ª jornada de futsal na categoria de benjamins, com jogos distribuídos pelos pavilhões municipais de Alverca do Ribatejo, Forte da Casa, Castanheira do Ribatejo e Arcena.