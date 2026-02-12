uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Política Abrantes com prioridade no Fundo de ...

Abrantes com prioridade no Fundo de Transição Justa para apoio a empresas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), destacou, em reunião do executivo, a oportunidade que o Fundo de Transição Justa representa para as empresas de Abrantes, explicando que o concelho beneficia de discriminação positiva nas candidaturas. “Embora o Fundo de Transição Justa esteja disponível para todo o Médio Tejo, aqui em Abrantes há uma discriminação positiva sobre as candidaturas das nossas empresas”, afirmou.
Manuel Valamatos recordou que os apoios inserem-se no Plano Territorial para a Transição Justa da região e visam reduzir os impactos negativos do encerramento da Central Termoeléctrica do Pego. Os apoios destinam-se a micro e pequenas empresas, contribuindo para a criação ou manutenção de emprego.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...