Abrantes com prioridade no Fundo de Transição Justa para apoio a empresas

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), destacou, em reunião do executivo, a oportunidade que o Fundo de Transição Justa representa para as empresas de Abrantes, explicando que o concelho beneficia de discriminação positiva nas candidaturas. “Embora o Fundo de Transição Justa esteja disponível para todo o Médio Tejo, aqui em Abrantes há uma discriminação positiva sobre as candidaturas das nossas empresas”, afirmou.

Manuel Valamatos recordou que os apoios inserem-se no Plano Territorial para a Transição Justa da região e visam reduzir os impactos negativos do encerramento da Central Termoeléctrica do Pego. Os apoios destinam-se a micro e pequenas empresas, contribuindo para a criação ou manutenção de emprego.