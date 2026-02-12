uma parceria com o Jornal Expresso

Alenquer requer declaração do Estado de Calamidade

Alenquer requereu de forma oficial ao Governo a inclusão do município no lote de concelhos abrangidos pela declaração do Estado de Calamidade. As tempestades Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo e Marta geraram danos materiais avultados no concelho de Alenquer, contabilizando-se 75 pessoas deslocadas das suas habitações face ao risco de permanência em infraestruturas cuja segurança não se encontrava garantida. Desde o final de Janeiro, registaram-se mais de 70 cortes de estradas totais ou parciais por inundação ou abatimento do terreno, assim como várias dezenas de quedas de árvores, muros, deslizamentos de terras, sinais de trânsito e postes de iluminação e comunicações.

