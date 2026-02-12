Eleição presidencial adiada devido ao mau tempo em vários pontos da região
No concelhos da Golegã e de Arruda dos Vinhos e em freguesias ou secções de voto de Salvaterra de Magos, Rio Maior, Cartaxo e Santarém só se vai votar para a Presidência da República no dia 15 de Fevereiro.
A eleição presidencial foi adiada para o dia 15 de Fevereiro nos concelhos da Golegã e de Arruda dos Vinhos, na freguesia de Salvaterra de Magos, na freguesia de Alcobertas e na secção de votos de Azinheira (concelho de Rio Maior) e nas mesas de voto da Ribeira de Santarém e de Reguengo do Alviela (concelho de Santarém) e de Valada, Porto de Muge e Reguengo (concelho do Cartaxo). Essa decisão foi tomada tendo em conta que não se encontravam asseguradas as condições de segurança, de acessibilidade e/ou de funcionamento das assembleias de voto, devido à subida das águas ou às consequências do temporal em vias de comunicação e outras infraestruturas.
A Câmara Municipal da Golegã foi das primeiras autarquias a anunciar o adiamento da eleição para evitar a deslocação de pessoas, devido às cheias e ao mau tempo. “Contactámos a Comissão Nacional de Eleições e optámos por adiar o acto eleitoral, aliás como muitos municípios já fizeram”, disse António Camilo, presidente do município.
“Estamos a aconselhar as pessoas a não se deslocarem e, depois, se se realizassem as eleições no domingo ia haver uma série de deslocações não só dos eleitores, mas dos membros das mesas e dos delegados”, assinalou o autarca, considerando que seria complicado manter os níveis de segurança.