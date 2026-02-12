uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-12
Mau tempo agrava problemas nas Piscinas da Póvoa de Santa Iria

As condições climatéricas adversas, com chuva forte, não têm dado tréguas e afectaram as piscinas municipais da Póvoa de Santa Iria. O edifício, que é bastante frequentado por todas as faixas etárias, nomeadamente crianças das escolas da cidade, já estava com infiltrações. No dia 26 de Janeiro, a chuva provocou um curto-circuito no quadro eléctrico o que fez com que as actividades tivessem de ser suspensas temporariamente, reabrindo dias depois. Alguns dos utilizadores da piscina disseram que a infraestrutura precisa de obras. Em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, comprometeu-se a analisar o assunto, que foi também levantado pela vereadora da CDU, Cláudia Martins.

