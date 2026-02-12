Obra na Humberto Delgado no Entroncamento volta a derrapar e só fica concluída em Maio

Empreitada de reabilitação prolongada pela segunda vez. Câmara impõe reforço de meios, plano semanal de trabalhos e admite sanções se o novo prazo não for cumprido.

A Câmara Municipal do Entroncamento voltou a estender o prazo da empreitada de reabilitação dos blocos da Rua General Humberto Delgado, adiando a conclusão dos trabalhos para 29 de Maio. O executivo aprovou por unanimidade, na reunião de 3 de Fevereiro, uma nova prorrogação de 107 dias, desta vez sem custos adicionais, mas acompanhada de um conjunto de exigências apertadas ao empreiteiro.

Em causa está uma intervenção que abrange melhorias de acessibilidades, remodelação de cozinhas e instalações sanitárias num total de 64 apartamentos. Segundo explicou o presidente da câmara, Nelson Cunha, o pedido de prorrogação foi justificado pelo empreiteiro com dificuldades na disponibilização atempada dos fogos, o que terá provocado dispersão de equipas e atrasos na execução. A fiscalização municipal reconheceu que o contrato não define uma sequência mínima para a entrega das fracções, mas sublinhou que a indisponibilidade temporária de apartamentos não inviabilizava a realização de trabalhos exteriores. Ainda assim, e invocando razões de interesse público, o município aceitou prolongar o prazo, impondo condições como o reforço da mão-de-obra, a apresentação de um plano detalhado de afectação de recursos com planeamento semanal sujeito a controlo rigoroso e a correcção do plano de pagamentos, considerado pelo presidente da câmara como “incorrecto”.

Está também prevista a disponibilização de mais apartamentos temporários para os moradores já a partir de Fevereiro, através de um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, solução que visa acelerar o ritmo da obra. “Também tive uma reunião com o empreiteiro em que foram abordados exactamente estes temas e penso haver condições para concluir a empreitada dentro do prazo, mas para isso tem que haver uma gestão adequada”, afirmou Nelson Cunha, alertando que poderão ser aplicadas sanções contratuais caso o novo prazo não seja cumprido. Quanto ao ponto de situação, dos 64 apartamentos previstos, 43 estão concluídos, quatro encontram-se em execução e 17 ainda por iniciar. As caixas dos elevadores já estão terminadas e deverão ficar disponíveis, nos próximos dias, mais seis apartamentos para realojamento temporário de moradores.

Recorde-se que o executivo municipal já tinha aprovado, a 6 de Janeiro, uma primeira prorrogação do prazo até Abril, justificando então as dificuldades do empreiteiro em cumprir o calendário inicial, numa obra também condicionada pelos prazos das entidades financiadoras, nomeadamente no âmbito do PRR. A empreitada arrancou em Março de 2024 e tem sido alvo de críticas públicas, tendo em Setembro de 2025 motivado a intervenção de uma moradora em reunião de câmara, que denunciou as más condições da habitação onde vive há mais de dois anos, classificando a situação como “desumana”.