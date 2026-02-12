Volta a exigir-se nova ponte em Constância após fecho da travessia da Chamusca
Encerramento da ponte da Chamusca devido às cheias expõe fragilidades antigas na mobilidade sobre o Tejo. CDU acusa décadas de promessas adiadas e defende nova travessia como infraestrutura essencial para segurança, economia e resposta a emergências.
O fecho da ponte da Chamusca, provocado pelas cheias no rio Tejo, reacendeu a reivindicação da CDU para a construção de uma nova ponte em Constância. A Comissão Concelhia de Constância do partido considera que a situação actual voltou a demonstrar a vulnerabilidade da rede de travessias no distrito de Santarém e a urgência de uma solução estrutural que garanta mobilidade segura às populações. Em comunicado, a CDU lembra que há décadas alerta para a necessidade de uma nova infraestrutura que ligue Santa Margarida da Coutada à sede do concelho. “A população está farta de promessas que se arrastam há quase 30 anos”, refere o partido, sublinhando que a actual travessia em Constância não responde às necessidades de circulação, transporte de mercadorias nem ao acesso rápido a serviços essenciais.
A ponte da Chamusca, que liga aquele concelho à Golegã, foi encerrada devido à submersão da EN243 do lado da Golegã, obrigando ao bloqueio total da circulação rodoviária. Como alternativa, a autarquia da Chamusca apontou a Ponte de Constância/Praia do Ribatejo, mas esta travessia apenas permite veículos ligeiros, em sentido alternado, estando vedada a pesados por razões de segurança e limitações estruturais. Para a CDU, investir numa nova ponte em Constância “não é apenas uma obra rodoviária”, mas uma medida de coesão territorial, desenvolvimento económico e capacidade de resposta em situações de emergência, como as cheias que afectam actualmente grande parte do distrito.