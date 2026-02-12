uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Sociedade 170 séniores de Mação enchem Tivoli ...

170 séniores de Mação enchem Tivoli para ver João Baião

Cerca de 170 participantes do Clube e da Universidade Sénior de Mação viajaram até Lisboa para assistir a “Baião d’Oxigénio”, numa experiência cultural inédita para muitos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerca de 170 seniores do Clube e da Universidade Sénior de Mação deslocaram-se a Lisboa, na quinta-feira, 22 de Janeiro, para assistir ao espectáculo “Baião d’Oxigénio”, no Teatro Tivoli BBVA. A iniciativa, oferecida pelo município, proporcionou a muitos a primeira experiência num dos palcos mais emblemáticos do país. O grupo, acompanhado por alguns utentes do CRIA – Unidade de Mação, assistiu à peça protagonizada por João Baião, marcada por música, humor e uma energia contagiante. O espectáculo superou as expectativas e proporcionou uma noite memorável a todos os participantes.
Para muitos, foi a primeira ida a um grande teatro da capital, tornando a experiência ainda mais especial. O palco do Tivoli e a presença de um dos actores mais populares do panorama nacional criaram um ambiente de entusiasmo e partilha, vivido com particular emoção pelo grupo. A iniciativa resultou da oferta de Natal do município aos utentes do Clube e da Universidade Sénior, estando já prevista uma segunda sessão, em Março, para os restantes inscritos que não participaram nesta primeira deslocação. A câmara municipal chegou mesmo a ponderar trazer o espectáculo até Mação, mas as exigências técnicas do cenário inviabilizaram a realização da peça no concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...