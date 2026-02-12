uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
2026-02-12
Alcanhões lança campanha para angar ...

Alcanhões lança campanha para angariar novos dadores de sangue

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões iniciou uma nova campanha de angariação de novos dadores, com o propósito de sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para a necessidade urgente de aumentar o número de dadores activos na região. A iniciativa integra a próxima sessão de colheita de sangue, agendada para 22 de Fevereiro de 2026, entre as 9h00 e as 13h00, na Escola Básica de Alcanhões, numa ação realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST). Segundo o grupo do concelho de Santarém, esta campanha pretende reforçar a mensagem de que dar sangue é um gesto simples, voluntário e essencial, capaz de salvar até três vidas por cada dádiva. A população é convidada a participar, a divulgar a iniciativa e a incentivar familiares, amigos e potenciais novos dadores a juntarem-se à causa. Podem dar sangue pessoas entre os 17 e os 70 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e boas condições de saúde.

