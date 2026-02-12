uma parceria com o Jornal Expresso

Automotora garante bens essenciais a populações isoladas no Cartaxo

Automotora garante bens essenciais a populações isoladas no Cartaxo

A Câmara do Cartaxo disponibilizou uma automotora para garantir o abastecimento de bens fundamentais às populações isoladas no concelho, na sequência do corte de várias vias rodoviárias provocado pelas cheias no distrito de Santarém. Segundo a autarquia, o principal objectivo da operação é assegurar o transporte de bens essenciais aos residentes que permanecem isolados, podendo o serviço ser igualmente utilizado por pessoas que necessitem de uma deslocação urgente. A decisão surge num contexto de forte condicionamento da circulação rodoviária e de isolamento de várias localidades ribeirinhas.

