Casa desaba em Alenquer e deixa morador desalojado

Uma habitação desabou, deixando uma pessoa desalojada, e outras duas casas correm o mesmo risco devido ao mau tempo na localidade da Mata, concelho de Alenquer. O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, disse à Lusa que a situação está a ser acompanhada pelos serviços municipais de Acção Social, uma vez que o desalojado deverá necessitar de alojamento temporário. Ainda no concelho de Alenquer há mais duas habitações em risco, segundo o autarca.