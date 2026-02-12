Cavalos salvos das cheias pelos bombeiros em Samora Correia

Vários poldros da coudelaria Sociedade das Silveiras, localizada na Rua da Esteveira, em Samora Correia, tiveram de ser retirados daquela zona ribeirinha onde se encontravam a pastar, junto ao rio Almansor, devido à subida do caudal provocada pelas cheias dos últimos dias.

O aumento do nível das águas do Almansor, afluente do Rio Sorraia, levou ao alagamento da alameda junto ao Parque Ribeirinho de Samora Correia, colocando em risco pessoas, mas também os animais que se encontravam no campo. Ao longo da tarde de 5 de Fevereiro, a coudelaria foi procedendo, de forma faseada e em segurança, à retirada de vários cavalos, recorrendo a um tractor e a um reboque apropriado para o transporte de animais vivos. Contudo, por se tratar de um procedimento complexo e demorado, foi necessária a ajuda dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia face ao rápido agravamento das condições hidrológicas.

A intervenção dos operacionais permitiu o resgate de pelo menos cinco animais com recurso a uma lancha e a cordas, tendo os bombeiros orientado os cavalos através da água até conseguirem colocá-los em segurança, numa operação de elevada complexidade, exigindo coordenação, coragem e perícia.