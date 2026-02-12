Coruche avança com processo de videovigilância junto a escolas

A Câmara de Coruche deu os primeiros passos para a instalação de câmaras de videovigilância em vários pontos do concelho, num processo a desenvolver em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR). A informação foi avançada pelo presidente da autarquia, Nuno Azevedo (PS), no âmbito de uma reunião recente do Conselho Geral de Educação, onde foram expressas preocupações relacionadas com a segurança nas imediações dos estabelecimentos de ensino, em particular na Escola Básica 2,3 Dr. Armando Lizardo e na Escola Secundária de Coruche.

Segundo explicou o autarca, o município deu conta ao conselho das intervenções em curso e previstas ao nível da requalificação de equipamentos educativos, tendo igualmente manifestado uma intenção ou, pelo menos, uma disponibilidade já transmitida ao Comando do Destacamento Territorial da GNR para a instalação de câmaras de videovigilância em espaço público, quer na vila de Coruche quer noutros locais do concelho.

De acordo com Nuno Azevedo, caberá à GNR elaborar a proposta técnica, com a identificação dos locais considerados mais adequados para a colocação dos equipamentos, sendo a gestão do sistema assegurada pela própria força de segurança, numa parceria com a Câmara Municipal no que respeita à instalação.

O processo encontra-se ainda numa fase inicial, seguindo o exemplo de outros concelhos da região que avançaram com sistemas semelhantes nos últimos anos. O presidente da autarquia sublinha tratar-se de uma medida com potencial efeito dissuasor relativamente à prática de ilícitos, sobretudo nas áreas envolventes às escolas. No último ano, registaram-se episódios de violência relacionados com ajustes de contas e tráfico de produto estupefaciente em locais próximos de escolas de Coruche.