Derrocadas em Abrantes obrigam ao encerramento de várias infraestruturas

As precipitações intensas provocaram dezenas de ocorrências no concelho de Abrantes, incluindo derrocadas em encostas, aluimentos de terras, linhas de água, pontões e estradas municipais. A principal preocupação centra-se num talude junto à ponte rodoviária sobre o Tejo, que liga Barreiras do Tejo a Rossio ao Sul do Tejo, onde a zona pedonal cedeu após o deslizamento de terras.

Outra ocorrência relevante registou-se no Castelo de Abrantes, onde a queda de parte da muralha levou ao encerramento do Jardim do Castelo, decisão tomada exclusivamente por motivos de segurança.