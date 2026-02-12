uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Sociedade Derrocadas em Abrantes obrigam ao e ...

Derrocadas em Abrantes obrigam ao encerramento de várias infraestruturas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As precipitações intensas provocaram dezenas de ocorrências no concelho de Abrantes, incluindo derrocadas em encostas, aluimentos de terras, linhas de água, pontões e estradas municipais. A principal preocupação centra-se num talude junto à ponte rodoviária sobre o Tejo, que liga Barreiras do Tejo a Rossio ao Sul do Tejo, onde a zona pedonal cedeu após o deslizamento de terras.
Outra ocorrência relevante registou-se no Castelo de Abrantes, onde a queda de parte da muralha levou ao encerramento do Jardim do Castelo, decisão tomada exclusivamente por motivos de segurança.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...