Detido na Póvoa de Santa Iria tinha mandado internacional de extradição

Homem detido pela PSP na Póvoa de Santa Iria, por falsificação de documentos, tinha pendente um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva.

Um homem de 37 anos foi detido a 6 de Fevereiro, na Póvoa de Santa Iria, pelo crime de contrafacção e falsificação de documentos. A detenção foi efectuada por agentes da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, tendo-se apurado posteriormente que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para efeitos de extradição.

A acção policial, segundo a PSP, teve origem numa denúncia que dava conta de que um indivíduo se iria deslocar a uma empresa de aluguer de viaturas utilizando documentação falsa. Segundo a informação recolhida, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, teria efectuado uma reserva online recorrendo a documentos falsificados, situação que já se havia verificado anteriormente por três vezes em Espanha, na mesma empresa.

Perante estes indícios, elementos da PSP deslocaram-se ao local e montaram uma vigilância. Momentos depois, o indivíduo entrou na empresa para levantar a viatura, tendo sido prontamente reconhecido pelos polícias com base nas imagens previamente analisadas. No decurso da abordagem e do pedido de identificação, os agentes observaram que, ao retirar um documento da carteira, o suspeito possuía outros cartões com formato e características semelhantes a documentos oficiais de identificação.

Face à forte suspeita de contrafacção e à ligação com crimes idênticos ocorridos em Espanha, foi solicitado ao indivíduo que exibisse todos os documentos que tinha na sua posse. A análise dos documentos, diz a polícia, permitiu verificar que o suspeito detinha vários cartões de identificação de diferentes nacionalidades e em nome de diversos titulares, o que confirmou os indícios da prática do crime de falsificação de documentos, levando à sua detenção imediata.

No âmbito da operação, a PSP apreendeu ainda dois telemóveis, dois cartões de identificação e duas cartas de condução. Após a condução do detido às instalações policiais, foram realizadas diligências através do Gabinete da Interpol e das bases de dados de cooperação policial internacional, com o objectivo de apurar a sua verdadeira identidade. Foi então confirmado que sobre o indivíduo pendia um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva.

Em coordenação com a Interpol, foi dado cumprimento ao mandado, tendo o detido sido presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito do processo de extradição. Foi-lhe decretada a medida de coacção de prisão preventiva, a cumprir no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde aguardará a decisão final sobre a extradição.