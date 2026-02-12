Educação na Golegã: resultados escolares analisados e obras nas escolas em andamento

Conselho Municipal de Educação fez o ponto de situação do ensino no concelho, avaliou o desempenho do agrupamento de escolas e acompanhou o avanço das intervenções na Escola Mestre Martins Correia.

O Conselho Municipal de Educação da Golegã reuniu-se no dia 28 de Janeiro para avaliar o estado da educação no concelho, numa sessão dedicada ao acompanhamento dos resultados escolares, ao progresso das obras em equipamentos educativos e à articulação das políticas educativas locais. Durante a reunião, o director do Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho apresentou o balanço do ano lectivo 2024/2025, destacando os principais indicadores de desempenho, os desafios identificados e as linhas de trabalho orientadas para a melhoria contínua da qualidade do ensino no concelho.

Seguiu-se a intervenção da vereadora da Educação, Cláudia Valadares, que fez o ponto de situação das obras de reabilitação da Escola Básica 2,3 / Secundária Mestre Martins Correia, dando conta do andamento dos trabalhos e dos impactos esperados na melhoria das condições de aprendizagem para alunos e docentes. A chefe da Divisão Municipal apresentou ainda o relatório das Actividades de Enriquecimento Curricular relativas ao ano lectivo em curso, sublinhando o papel destas iniciativas no desenvolvimento educativo e social das crianças.

A reunião incluiu também um ponto de situação sobre o Projecto Educativo do concelho da Golegã, reforçando a importância de uma estratégia integrada, ajustada às realidades locais e sustentada na cooperação entre os vários agentes educativos. No encontro participaram o presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, a vereadora da Educação, Cláudia Valadares, o presidente da Assembleia Municipal, Alexandre Felício, o presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Frederico Lopes, um técnico da CCDR-LVT, o director do agrupamento, Mário Ferreira, bem como representantes do pessoal docente e do conselho pedagógico.