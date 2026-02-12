Estrada volta a abater em Vialonga e obra inacabada continua por resolver

A estrada da Rua da Encosta, no Casal do Freixo, voltou a ceder com a chuva, agravando um problema que se arrasta há seis anos. Moradores dizem que ambulâncias não conseguem aceder às habitações no final da via.

Voltou a ceder, devido à chuva, a estrada na Rua da Encosta, no Casal do Freixo, em Vialonga. A via está danificada há seis anos por causa de uma vivenda cuja construção ficou a meio, junto à estrada, sendo o respectivo proprietário responsável pela reparação, segundo a Câmara de Vila Franca de Xira. Com o mau tempo, as terras voltaram a ceder e os moradores estão preocupados. Uma ambulância não consegue passar naquela rua, ou seja, com crianças e idosos a viver nas casas situadas no final da via, o socorro é difícil.

Após novo alerta de O MIRANTE, os serviços municipais deslocaram-se ao local, no dia 28 de Janeiro, para avaliarem o colapso do muro de contenção e deslizamento de terras, com o consequente desmoronamento parcial da via pública, verificando ainda que podiam existir potenciais danos na infraestrutura de subsolo dos SMAS.

De acordo com o município, foi novamente notificado o proprietário do lote para “promover com carácter de urgência todas as acções necessárias para mitigar as questões de insegurança para pessoas e bens, procedendo-se para o efeito à colocação de uma manga plástica na via pública, na zona que confina com o talude a tardoz do lote, para protecção das terras e evitar assim novos deslizamentos, até que as condições climatéricas permitam a realização dos trabalhos de contenção periférica de carácter definitivo”.

Foi proposta, por questões de segurança, a interdição total de circulação viária nesse arruamento, delimitando um perímetro de segurança, garantindo, no entanto, um circuito pedonal junto à extremidade oposta à zona da derrocada, devidamente sinalizado e com barreiras laterais, para acesso de residentes.

O proprietário do lote informou posteriormente os serviços municipais que já efectuou a participação à companhia de seguros, identificando o respectivo processo de sinistro e número da apólice. “O assunto continuará a ser acompanhado pelos serviços municipais”, garante a Câmara de Vila Franca de Xira.