Golegã discute futuro da saúde e aposta em incentivos para atrair médicos

O Conselho Municipal de Saúde da Golegã reuniu no dia 30 de Janeiro para fazer um ponto de situação sobre a resposta dos cuidados de saúde primários no concelho, discutir mecanismos de incentivo à fixação de médicos e traçar linhas estratégicas para os próximos anos. A reunião decorreu no salão nobre da Câmara Municipal da Golegã e juntou responsáveis autárquicos e representantes de várias entidades da área da saúde e da acção social.

Antes da ordem do dia, foram prestadas informações relativas à actividade do executivo municipal no sector da saúde. Já durante os trabalhos estiveram em análise a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários no concelho, a apresentação e discussão da proposta de Regulamento Municipal de Incentivos à Fixação de Médicos, a eventual criação da Comissão de Utentes de Saúde do Concelho da Golegã e a identificação das prioridades estratégicas de saúde para os anos de 2026 e 2027.

A reunião foi presidida pelo presidente da câmara, António Camilo, e contou com a presença da vereadora com o pelouro da Saúde, Cláudia Valadares, do presidente da assembleia municipal, Alexandre Felício, bem como dos presidentes das juntas de freguesia e de diversas entidades ligadas à saúde e à acção social. Estiveram ainda representantes da Unidade Local de Saúde da Lezíria. Marcaram igualmente presença representantes da Segurança Social, da delegação da Golegã da Liga Portuguesa Contra o Cancro, da Casa do Povo do Pombalinho e o coordenador da Unidade de Saúde Familiar “CampuSaúde Golegã”. A reunião contou ainda com a participação de técnicas da Divisão de Educação, Saúde e Bem-Estar do município.

O encontro permitiu a partilha de informação e a reflexão conjunta sobre soluções e medidas estratégicas para melhorar a resposta em saúde no concelho da Golegã, reforçando a articulação entre o município, as estruturas regionais de saúde e as entidades locais envolvidas no sector.