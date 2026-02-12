Inscrições para sessões de grupos de pais e cuidadores em Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos vai dinamizar novas sessões de Grupos de Pais e Cuidadores, no âmbito do Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo (PIPSELT), estando já abertas as inscrições para participação gratuita. A iniciativa é promovida pela Equipa Multidisciplinar de Intervenção Comunitária do Município de Salvaterra de Magos e destina-se a pais e cuidadores de crianças e jovens, abrangendo diferentes faixas etárias.

As sessões dirigem-se, por um lado, a pais e cuidadores de crianças entre os 3 e os 9 anos, no âmbito do programa Os Anos Incríveis, e, por outro, a pais de pré-adolescentes e adolescentes entre os 9 e os 18 anos, integrados no programa Parentalidade Sábia. Os encontros estão previstos decorrer às segundas-feiras, das 18h às 20h, e às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00.

De acordo com a autarquia, os programas têm como objectivo promover espaços de partilha e desenvolver actividades de suporte que auxiliem os pais e cuidadores a compreenderem as suas próprias necessidades sociais e emocionais, bem como as dos seus filhos, contribuindo para a melhoria da comunicação e das relações parentais. A participação é gratuita e os interessados podem solicitar mais informações junto do Serviço de Educação da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.