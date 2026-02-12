uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Sociedade Liga dos Combatentes debate violênc ...

Liga dos Combatentes debate violência contra as mulheres em Vila Franca de Xira

O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes promove, a 10 de Março, uma palestra dedicada ao tema “A Violência Contra Mulheres-Factos”. A sessão integra as comemorações do Dia Internacional da Mulher.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga de Combatentes assinala o Dia Internacional da Mulher com a realização de uma palestra dedicada ao tema “A Violência Contra Mulheres-Factos”, no dia 10 de Março, pelas 19h00, no auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. A iniciativa pretende lançar um olhar atento e estruturado sobre uma problemática de elevada relevância social, cujas causas e consequências continuam a marcar profundamente a vida de muitas mulheres e famílias.
Para abordar o tema, a organização conta com a participação da advogada Ana Leonor Marciano, com vasta experiência na defesa dos Direitos Humanos de Mulheres e Crianças, que trará uma perspectiva jurídica e social sobre a violência exercida contra o universo feminino.
O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga de Combatentes considera que esta é uma matéria de grande complexidade, que exige sensibilidade, conhecimento e reflexão colectiva, reforçando a importância de envolver a comunidade na prevenção e combate a todas as formas de violência. A entidade promotora convida a população a marcar presença e apela ainda à divulgação da iniciativa, sublinhando que a participação de todos contribui para dignificar o debate e fortalecer a consciencialização social em torno desta causa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...