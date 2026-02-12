Obra aguardada há uma década concluída no Centro Escolar do Carregado

Dez anos depois de ter vencido o Orçamento Participativo de Alenquer, foi finalmente construído o novo telheiro do Centro Escolar do Carregado.

O Centro Escolar do Carregado conta com um novo telheiro, dez anos depois de o projecto ter vencido o Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Alenquer, em 2017. À data, a proposta foi apresentada por Rui Pires, Adília Lourenço, Natália Baptista, Paulo Afonso e Vítor Fernandes e, apesar de ter sido vencedora do Orçamento Participativo há cerca de uma década, só no actual ano lectivo avançou para execução.

As obras no centro escolar incluíram a construção de espaços cobertos a norte do bloco do átrio de entrada, ligando um total de quatro edifícios, bem como um telheiro à saída do bloco D, em direcção ao espaço exterior de um complexo que acolhe uma comunidade escolar superior a 600 crianças, professores e funcionários.

A empreitada, a cargo da empresa Tropichance – Metalúrgica e Construções, Lda., decorreu durante 102 dias, pelo valor contratual de 108.778 euros (incluindo IVA à taxa legal em vigor). O estabelecimento de ensino integra crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.