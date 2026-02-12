Passadiços de Ortiga em Mação voltam a ser arrasados

Força das cheias voltou a não dar tréguas em Ortiga, no concelho de Mação, destruindo parte dos passadiços ribeirinhos recentemente recuperados depois de uma situação semelhante.

Os passadiços ribeirinhos de Ortiga, no concelho de Mação, foram novamente arrasados pela força das cheias, num cenário que se repete e que deixa a população entre a frustração e a resignação, como se pode constatar por vários comentários de munícipes publicados nas redes sociais. As estruturas de madeira, instaladas junto ao rio, não resistiram ao aumento do caudal, acabando partidas, arrancadas e submersas, pouco tempo depois de terem sido reconstruídas na sequência de anteriores episódios de intempérie. Segundo explicou o presidente da câmara, José Martins, a O MIRANTE, ficaram destruídos cerca de 40% dos passadiços.

As imagens do local mostram tabuleiros destruídos, guardas arrancadas e troços inteiros deslocados pela corrente, evidenciando a violência da água e a fragilidade das infraestruturas perante fenómenos cada vez mais frequentes. O percurso, muito utilizado por moradores e visitantes para lazer e contacto com a natureza, fica agora intransitável, representando mais um prejuízo para a freguesia e para o concelho.

A destruição volta a levantar questões sobre a localização e o modelo de construção dos passadiços, implantados numa zona ribeirinha naturalmente sujeita a cheias. José Martins refere que o município não vai voltar a cair no mesmo erro e que a próxima requalificação vai implicar um projecto totalmente diferente. Tal como O MIRANTE tem noticiado em anteriores episódios, a repetição destes danos reacende o debate sobre a necessidade de soluções mais duradouras, capazes de conciliar a valorização turística e ambiental com a realidade da região. Para a população de Ortiga, o sentimento dominante é o de “déjà vu”: os passadiços são reconstruídos, as cheias regressam e tudo volta ao ponto zero.