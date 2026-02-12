uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Sociedade Praga de ratos preocupa residentes ...

Praga de ratos preocupa residentes da Quinta do Forno e Galvão em Alverca

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os moradores da Quinta do Forno e da Quinta do Galvão, em Alverca do Ribatejo, queixam-se de um aumento de pragas urbanas com ratos a andarem nas ruas à noite e durante a manhã. Chegam a entrar ratos e insectos nas portas dos prédios e nas janelas mais baixas e alguns aparecem mortos na rua. O problema foi levantado pela vereadora da Nova Geração em reunião de Câmara de Vila Franca de Xira, Rita Antunes, que apelou ainda a uma acção de desratização naquela zona da cidade de Alverca.
O assunto já tinha estado em cima da mesa em Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e agora o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, respondeu dizendo que tomou “boa nota” do assunto.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...