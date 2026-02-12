Praga de ratos preocupa residentes da Quinta do Forno e Galvão em Alverca

Os moradores da Quinta do Forno e da Quinta do Galvão, em Alverca do Ribatejo, queixam-se de um aumento de pragas urbanas com ratos a andarem nas ruas à noite e durante a manhã. Chegam a entrar ratos e insectos nas portas dos prédios e nas janelas mais baixas e alguns aparecem mortos na rua. O problema foi levantado pela vereadora da Nova Geração em reunião de Câmara de Vila Franca de Xira, Rita Antunes, que apelou ainda a uma acção de desratização naquela zona da cidade de Alverca.

O assunto já tinha estado em cima da mesa em Assembleia de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho e agora o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, respondeu dizendo que tomou “boa nota” do assunto.