Recolha de sangue no Forte da Casa

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar mais uma acção de recolha de sangue no dia 14 de Fevereiro, na sede do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, situada no Largo do Forte da Casa, nº 28, entre as 9h00 e as 13h00. A recolha será assegurada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), com o apoio do clube recreativo. A associação sublinha que cada dádiva pode ajudar a salvar até três vidas, apelando à participação de dadores habituais e de novos voluntários. A última recolha, realizada na Póvoa de Santa Iria, contou com a participação de 42 dadores.