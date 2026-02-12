Rio Maior investe mais de 31 mil euros na ampliação do cemitério da Marmeleira
Município reforça apoio às freguesias com financiamento para responder às necessidades da população local.
A Câmara Municipal de Rio Maior vai apoiar a ampliação do Cemitério da Vila da Marmeleira com um financiamento superior a 31 mil euros, numa intervenção considerada essencial para dar resposta às necessidades actuais e futuras da população daquela freguesia. O apoio financeiro, no valor de 31.450,50 euros, foi atribuído à União de Freguesias de Marmeleira e Assentiz, tendo sido formalmente entregue pelo presidente do município, Filipe Santana Dias, ao presidente da união de freguesias, Francisco Silvestre.
A comparticipação municipal foi aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal de Rio Maior, na sequência de uma proposta previamente validada em reunião de Câmara, reflectindo o consenso político em torno da importância do investimento. Na cerimónia de entrega do apoio marcaram também presença os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Miguel Santos. Com este financiamento, o município reforça a sua política de proximidade e cooperação com as freguesias, apostando na melhoria de infraestruturas básicas e na qualidade de vida das populações do concelho.