uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Sociedade Rio Maior investe mais de 31 mil eu ...

Rio Maior investe mais de 31 mil euros na ampliação do cemitério da Marmeleira

Município reforça apoio às freguesias com financiamento para responder às necessidades da população local.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Rio Maior vai apoiar a ampliação do Cemitério da Vila da Marmeleira com um financiamento superior a 31 mil euros, numa intervenção considerada essencial para dar resposta às necessidades actuais e futuras da população daquela freguesia. O apoio financeiro, no valor de 31.450,50 euros, foi atribuído à União de Freguesias de Marmeleira e Assentiz, tendo sido formalmente entregue pelo presidente do município, Filipe Santana Dias, ao presidente da união de freguesias, Francisco Silvestre.
A comparticipação municipal foi aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal de Rio Maior, na sequência de uma proposta previamente validada em reunião de Câmara, reflectindo o consenso político em torno da importância do investimento. Na cerimónia de entrega do apoio marcaram também presença os vereadores Lopes Candoso, Leonor Fragoso e Miguel Santos. Com este financiamento, o município reforça a sua política de proximidade e cooperação com as freguesias, apostando na melhoria de infraestruturas básicas e na qualidade de vida das populações do concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...