Tomar cria estrutura de missão local para responder à tempestade Kristin

A Câmara de Tomar anunciou a criação de uma estrutura local de missão destinada a coordenar a resposta, o apoio à população e a recuperação dos efeitos provocados pela tempestade Kristin no concelho. A estrutura é liderada por Diva Cobra e tem como objectivo garantir uma actuação integrada, rápida e eficaz, articulando os serviços municipais, a protecção civil, as juntas de freguesia, bem como entidades externas e parceiros institucionais envolvidos na reposição da normalidade.
Segundo o município, a estrutura permitirá centralizar a recolha de informação, priorizar intervenções, acompanhar ocorrências no terreno e apoiar a tomada de decisão. Além disso, prepara os processos necessários para enquadrar apoios e medidas excepcionais, assegurando uma resposta organizada e contínua face à situação extraordinária.
A autarquia sublinha que esta medida reforça o compromisso com a protecção das pessoas, a recuperação das infraestruturas afectadas e a reposição dos serviços essenciais, assumindo uma postura activa, responsável e próxima da comunidade num momento particularmente desafiante para o concelho.

