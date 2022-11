Festival de Filosofia debateu sobre marcas que são a identidade de Abrantes

Azeite, Cortiça e a carne de porco são os três produtos que marcaram o debate numa das conferências do quinto Festival de Filosofia de Abrantes, que reuniu várias dezenas de pessoas no auditório da Biblioteca António Botto. Três empresários do concelho relacionaram o espaço com a tradição e economia locais.

Um dos pontos altos da quinta edição do Festival de Filosofia de Abrantes, que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal António Botto, foi a conferência "Marcas e Signos de Abrantes". O debate explorou a identidade do território do concelho, convidando três empresários do concelho: Paulo Estrada, da Sofalca, André Lopes, da Ourogal, e Natália Margarido, da Margarido & Margarido.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.